Napoli, incendio in zona Poggioreale-Gianturco: la colonna di fumo visibile da tutta la città

Un grosso incendio è divampato a Napoli in Zona Industriale, Poggioreale-Gianturco, nel primo pomeriggio di martedì 17 settembre. Dalle immagini che circolano in questi primi minuti è riconoscibile una colonna di fumo che sovrasta la fiamme e sale in cielo, rendendosi visibile da tutta la città. Le fiamme dovrebbero essersi propagate da una autorimessa attorno alla zona di via De Roberto. Sul poso stanno arrivando alcune squadre di vigili del fuoco, mentre sulla città sta cadendo pioggia abbondante. Non sono ancora note le cause dell’incendio.

Foto di archivio: ANSA/ANGELO CARCONI

