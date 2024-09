Foggia, ritrovato il corpo del pompiere Antonio Ciccorelli: è stato trascinato via dalla corrente mentre soccorreva alcuni automobilisti

È stato trovato alle prime luci dell’alba il corpo di Antonio Ciccorelli, il caporeparto dei Vigili del Fuoco andato disperso nella serata di ieri, martedì 17 settembre, nel Foggiano. Il 59enne stava intervenendo insieme ai colleghi per aiutare alcuni automobilisti rimasti bloccati dopo che una bomba d’acqua si è abbattuta sulla Puglia. Il cadavere del pompiere è stato rinvenuto in un canale che costeggia la statale 89, tra i comuni di San Severo e Apricena. Il corpo senza vita di Ciccorelli si trovava dentro l’auto di servizio, un fuoristrada, con cui ieri era partito da Foggia.

Il ritrovamento del corpo

Il veicolo è stato travolto dalle acque ed è finito nel canale. C’era un altro collega a bordo, ma è riuscito a salvarsi prima che l’auto fosse trascinata via dalla corrente. Antonio Ciccorelli, caporeparto dei Vigili del Fuoco di Foggia, avrebbe compiuto 60 anni tra un mese ed era prossimo alla pensione. Il collega che ieri si trovava con lui sul fuoristrada, e che è riuscito a salvarsi, si trova ora all’ospedale di San Severo e sarà dimesso in giornata. Il cadavere del pompiere 59enne è stato ritrovato a circa 700 metri dal luogo in cui la piena ha sorpreso i Vigili del Fuoco.

Piantedosi: «Tragica scomparsa»

Tra i messaggi di cordoglio che in queste ore arrivano alla famiglia di Ciccorelli c’è anche quello di Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno. «Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa del caporeparto dei Vigili del fuoco la cui auto è stata travolta dalla piena di un torrente mentre, con la sua squadra, era impegnato nel foggiano per prestare soccorso alla popolazione dopo che un’ondata di maltempo aveva colpito il territorio», ha commentato il titolare del Viminale. «Ai suoi familiari e a tutto il Corpo – ha aggiunto Piantedosi – esprimo la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze. Al collega che era nell’autovettura, rimasto ferito e ricoverato in ospedale, gli auguri di una pronta guarigione».

