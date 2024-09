Milano, incendio in un palazzo di 21 piani: intossicate una donna e una bambina, evacuati a centinaia

L’edificio si trova in via Trasimeno, nel quartiere Adriano. Verifiche in corso sull’agibilità del palazzo

Alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 18 settembre, un incendio ha causato lo sgombero di un palazzo di 21 piani a Milano in cui abitano centinaia di persone. Le fiamme sono divampate da un appartamento all’ottavo piano dell’edificio, che si trova in via Trasimeno, nel quartiere Adriano. L’incendio, secondo quanto riferito dal 118, ha causato l’intossicazione della donna proprietaria dall’appartamento in cui si sono sviluppate le fiamme e di una bambina. Entrambe sono state portate al pronto soccorso in condizioni non gravi. Sul posto sono accorse numerose ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco. Il comune, inoltre, ha messo a disposizione alcuni autobus per accogliere gli sfollati, in attesa che l’incendio sia domato e sia verificata l’agibilità del palazzo.

Un altro incendio a Corsico

La scorsa notte, un altro incendio è divampato nel Milanese. A Corsico, comune dell’hinterland, un uomo è stato trovato morto carbonizzato nel suo appartamento. L’allarme è scattato intorno alle 2, ma al loro arrivo sul posto i vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 58enne. Trentatré persone sono state evacuate dall’edificio, mentre sono in corso gli accertamenti per scoprire le cause dell’incendio.

