Ancona, straripa il torrente Aspio: strade e zone chiuse e allagamenti

Il torrente Aspio è straripato ad Ancona. Intere zone della città e gran parte delle strade sono chiuse. Chiusa anche la strada di San Biagio e le frazioni Paterno-Montesicuro sono isolate per alcune frane. A causa di allagamenti chiusa via Primo Maggio dallo svincolo dell’Asse e dalla provinciale da Pesaro. Per andare a sud su può prendere solo l’asse (con uscite su via Primo Maggio bloccate) e proseguire lungo la quattro corsie fino alla rotatoria nuovo Inrca. Completamente allagata tutta la zona dell’Ikea. Intanto è stato riaperto il tratto sulla A14 Bologna-Taranto tra Ancona nord e Loreto in direzione Pescara, precedentemente chiuso, per circa un’ora, a causa degli allagamenti provocati delle forti piogge che dalla giornata di ieri stanno interessando il versante adriatico. Rimane chiusa la stazione di Ancona sud in entrata verso Pescara e in uscita per le provenienze da Bologna. In alternativa, chi è diretto verso Pescara può entrare in A14 alla stazione di Loreto. Gli utenti che da Bologna devono uscire ad Ancona sud possono utilizzare l’uscita di Ancona nord.

