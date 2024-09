L’inesistente prima pagina del The Guardian su Matteo Salvini

È tornata a circolare una vecchia bufala, ossia una fantomatica prima pagina della testata britannica The Guardian dedicata a Matteo Salvini. Nel titolo leggiamo la frase «We wish a Salvini free Italy» che in passato era stata tradotta malamente in «Vogliamo Salvini libero in Italia» in merito al caso Diciotti. Il probabile motivo della nuova diffusione è quella sul caso Open Arms, dove sono stati chiesti 6 anni di condanna all’allora Ministro dell’Interno.

Per chi ha fretta

La prima pagina non esiste.

La falsa prima pagina circola dal 2018.

Il nome della testata è stato modificato per rendere la nuova diffusione più falsa rispetto alla versione precedente.

Analisi

L’immagine è stata condivisa da gruppi Facebook come “giorgia meloni blocco navale”:

La falsa prima pagina del 2018 modificato nel 2024

L’immagine falsa non è nuova e smentita anni fa, ma è stata modificata. L’originale era stata pubblicata nel 2018 dalla pagina Facebook “Alessandro di Battista fan page”

Cosa è stato modificato rispetto alla versione del 2018? Il nome della testata: da «The Giardian» a «The Guardain», scambiando le posizioni delle lettere «i» e «a». In alto a destra si legge una data, quella del 22 gennaio (l’anno non è ben definito, ma potrebbe essere sempre il 2018).

Conclusioni

Il The Guardian non ha mai pubblicato una prima pagina intitolata «We wish a Salvini free Italy». L’immagine che circola online è un fotomontaggio che circola dal 2018, ma che è stata ulteriormente modificata scambiando le lettere nel nome della testata britannica.

