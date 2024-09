Maria Pia Tropepi: chi è la vedova di Amedeo Matacena accusata di due omicidi

Due milioni di euro prelevati a Montecarlo e spariti. E un testamento olografo in cui Amedeo Matacena nomina come erede universale la moglie Maria Pia Tropepi. Che adesso è indagata per l’omicidio del marito e della suocera Raffaella De Carolis. Secondo gli investigatori potrebbe averli avvelenati. Per questo gli inquirenti hanno riesumato i due cadaveri. L’imprenditore ed ex parlamentare di Forza Italia è deceduto a Dubai, dove viveva da latitante da 10 anni. Il suo patrimonio tra liquidità, immobili e società con sedi alle isole Nevis, a Panama, in Liberia e in Florida ammontava a 10 milioni di euro. Venne sequestrato dopo il coinvolgimento nell’inchiesta Breakfast. Ma intanto l’ex fotomodella è riuscita a tornare in possesso di 800 mila euro. Soldi depositati alle Seychelles. Ma chi è Lady Matacena?

Lady Matacena

Maria Pia Tropepi sui social network sfoggia foto che la ritraggono in sala operatoria con mascherina e guanti, come se fosse alle prese di un’operazione chirurgica. Ma, scrive oggi il Corriere della Sera, non risulta essere iscritta a nessun ordine dei medici italiano. Alla Federico II di Napoli dicono che non si è mai laureata. E nemmeno specializzata in chirurgia estetica. Anche se secondo il quotidiano è titolare di un centro estetico a Dubai. Dice di aver ereditato il titolo di “contessa” per discendenza paterna dalla famiglia Le Couteux. Ma anche qui non ci sarebbe nessun riscontro. Così come per il ruolo di membro del Rotary club di Dubai. Nella sua vita c’è un primo matrimonio con il ballerino di salsa Giovanni Gangemi di Catona in provincia di Reggio Calabria. Finito con un divorzio.

La contessa

La conoscenza con Matacena risale al 2022, proprio nel centro estetico di Tropepi a Dubai. Dopo qualche mese di convivenza si sono sposati con rito islamico. Qualche tempo dopo ha sostenuto di essere incinta di due gemelli. Ma Matacena soffriva di una patologia che non gli consentiva di avere figli. A giugno 2022 Tropepi ha scritto un post di cordoglio per la morte di De Carolis: «Sei stata una suocera e una mamma meravigliosa». Ora l’indagine per capire se l’ha uccisa per mettere le mani sul patrimonio.

