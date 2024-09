100 euro in più nelle tredicesime: il bonus di Natale esentasse del governo Meloni

Un bonus natalizio esentasse. Che porterà fino a cento euro netti a un milione di destinatari. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi il viceministro all’Economia Maurizio Leo conferma che arriverà nel 2025. Grazie all’andamento positivo delle entrate il governo prepara un bonus da erogare nelle tredicesime prima di Natale ai nuclei con figli che hanno un reddito compreso tra gli 8.500 e i 28 mila euro. Il meccanismo, spiega Il Sole 24 Ore, era stato delineato all’interno del decreto Irpef-Ires attuativo della delega fiscale. Ma adesso si viaggia verso l’inserimento all’interno del Dl Omnibus, ora all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama.

Un bonus esentasse

E per renderlo più cospicuo si tenta la via dell’esenzione dalle tasse. In quella fascia di reddito infatti c’è la prima aliquota Irpef del 23%. L’ipotesi al vaglio dei tecnici è di sterilizzare la tassazione. La platea era di un milione di nuclei, per un esborso complessivo ipotizzato in 100 milioni di euro. Il quotidiano aggiunge che sulla Legge di Bilancio resta il tentativo non solo di confermare le tre aliquote anche per il 2025, ma anche di abbassare il prelievo portando la seconda aliquota (ora al 35%) al 33%. E di spingersi ad ampliare lo scaglione di riferimento da 50mila a 60mila euro di reddito.

