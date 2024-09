Il G7 arriva a Pompei, Maria Rosaria Boccia posta il selfie con il Vesuvio

Nelle stesse ore in cui le delegazioni del G7 sono arrivate al parco archeologico di Pompei per la tappa del vertice dei ministri e rappresentanti della Cultura, Maria Rosaria Boccia si fa “sentire” pubblicando un selfie a pochi chilometri dal sito, taggandosi a Vico Equense, con il Vesuvio sullo sfondo e Imparare ad essere donna di Fiorella Mannoia a fare da colonna sonora. Un messaggio indiretto al governo, all’attuale ministro Alessandro Giuli e soprattutto a chi lo ha preceduto, ossia Gennaro Sangiuliano. Che proprio per il rapporto con l’imprenditrice di Pompei e la sua nomina (mancata) come consulente ha dovuto rassegnare le dimissioni. Un messaggio come già aveva fatto in occasione del ritiro spirituale di Sangiuliano con la moglie: anche in quella occasione, aveva pubblicato dei contenuti dallo stesso eremo francescano di Greccio. I rappresentanti del G7 Cultura, prima di assistere al concerto di Andrea Bocelli al Teatro Grande di Pompei, hanno visitato la casa Praedia di Giulia Felice, la casa della Venere in conchiglia e la casa di Octavio quartio. A fare da guida il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel. Presente anche Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del ministero della cultura, che è stato anche direttore di Pompei per diversi anni.

