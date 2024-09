Beppe Grillo aizza gli attivisti M5s contro Conte, ecco la “Bacheca del mugugno”: «Mandate segnalazioni e lamentele»

Nuova mossa del fondatore del Movimento cinque stelle Beppe Grillo nell’ambito della lite che ormai da settimane lo oppone, in pubblico e in privato, al leader del Movimento Giuseppe Conte. Il comico ha aperto oggi sul suo blog un nuovo spazio ad hoc per raccogliere il malcontento che ritiene emergere dal basso tra gli attivistiI. Si chiama la “Bacheca del Mugugno” e vuol essere uno spazio per dare sfogo a «lettere, mail, richieste, segnalazioni, lamentele… i cosiddetti mugugni» ricevuti nelle ultime settimane. Basta inviare i propri “mugugni” all’indirizzo web@beppegrillo.it. E già sono stati pubblicati i primi commenti: «Lo dico con molta franchezza mi sento un po’ preso in giro».

Le critiche

Uno dei commenti pubblicati sul “Blog del Mugugno”

Dissing in Movimento

La lite nella famiglia pentastellata s’è fatta rovente dall’estate: il Garante vede come fumo negli occhi l’assemblea costituente convocata da Conte per il prossimo mese. Non vuole saperne in particolare dell’ipotesi di modifiche a nome e simbolo del Movimento, così come alla regola “aurea” del doppio mandato. Conte tira dritto. Ieri l’ex premier, ospite al Festival di Open, non ha avuto per lui parole al miele: «Il comportamento di Grillo è antidemocratico, il processo costituente non si può fermare». E a proposito dell’assemblea, che si svolgerà e concluderà entro ottobre, ne parla anche un attivista: «Come tutti ho ricevuto l’e-mail che invita a scegliere i temi. Lo dico con molta franchezza mi sento un po’ preso in giro. I temi dovrebbero essere formulati in modo da consentire l’individuazione di una strategia per il futuro; invece per la maggior parte si tratta di argomenti che potrebbero a malapena far parte di una campagna elettorale!». Nei prossimi giorni Grillo aggiornerà la pagina con tutti i commenti ricevuti.

