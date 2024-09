Giuli ringrazia Sangiuliano: «Ha concepito un G7 Cultura di successo». No comment sul caso Boccia: «Non abbiamo parlato di gossip»

Si è concluso il G7 Cultura di Napoli, l’evento per cui il ministero si sarebbe avvalso della consulenza informale di Maria Rosaria Boccia. Gli onori di casa sono spettati ad Alessandro Giuli, successore di Gennaro Sangiuliano al dicastero, che proprio a causa dell’affaire Boccia ha rassegnato le dimissioni. Durante la conferenza stampa di chiusura, Giuli ha voluto ringraziare «l’ex ministro Sangiuliano che ha concepito, ideato, voluto e creato le premesse di questo G7 di successo». A proposito della vicenda che ha portato al suo avvicendamento al ministero, Giuli ha chiarito che durante la kermesse «non si è parlato di gossip e non si è parlato del caso Sangiuliano». E ha aggiunto: «Ieri c’è stato un grandissimo applauso quando ho ringraziato l’ex ministro Sangiuliano e ad applaudire sono state molte delle delegazioni straniere. Non mi aspettavo tanti incoraggiamenti e in blocca al lupo, ma non tanto a livello personale: mai come oggi l’Italia è al centro. Del resto quando si parla di cultura, l’Italia parte con un credito gigantesco nei confronti di chiunque».

Leggi anche: