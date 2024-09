Puglia, delusione per Vannacci: sala quasi deserta per il suo raduno e i pochi simpatizzanti vanno a pranzare in un panificio

L’europarlamentare, eletto con la Lega, era in collegamento via Skype

Il locale Barbanera di Acquaviva delle Fonti aveva preparato tra i 50 e i 100 aperitivi per il raduno pugliese dell’associazione Il mondo al contrario. Ma i supporter di Roberto Vannacci che hanno aderito all’iniziativa erano così pochi che, alla fine, si è deciso di traslocare nel panificio Palumbo del vicino comune di Conversano. Lo scrive l’edizione locale di Repubblica. L’europarlamentare eletto con la Lega, insieme al tenente colonnello Fabio Filomeni, si sono comunque collegati via Skype per l’incontro, organizzato dall’incursore barese Claudio Spinelli. La sala del Barbanera, invece, è rimasta deserta.

