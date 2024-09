Altro che sequestro dello smartphone: Maria Rosaria Boccia continua a postare con un nuovo cellulare. «Operativa»

Maria Rosaria Boccia non ci sta. E nonostante il sequestro del suo smartphone e la perquisizione in casa con di fatto la notizia di indagini in corso a suo carico per lesioni aggravate e violenza a corpo politico nei confronti dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, continua a postare. Annuncia ai suoi followers di essersi procurata un nuovo telefonino, mette di sottofondo “Io non ho paura” di Fiorella Mannoia e polemizza sul suo sequestro del telefonino rispetto al mancato sequestro del telefonino del figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. «Boccia is the new Imane Khelif», scrive la mancata consulente, ironizzando sulla campionessa olimpica oro al pugilato, al centro delle polemiche nelle Olimpiadi di Parigi.

