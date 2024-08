Olimpiadi, ora parla la pugile Imane Khelif: «Ho vinto da donna, la mia dignità al di sopra di ogni cosa»

Dopo le polemiche, dopo le difficoltà in una competizione come la box alle Olimpiadi di Parigi, nonostante le parole dell’Iba e il forfait della rivale Angela Carini Imane Khelif, olimpionica algerina ha conquistato l’oro. E adesso parla, in un’intervista rilasciata alla Bbc: «Mi sono qualificata a pieno diritto per partecipare a questi Giochi. Sono una donna come tutte le altre. Sono nata donna. Ho vissuto come donna. Ho gareggiato come donna, e su questo non ci sono dubbi». L’atleta, parlando alla emittente inglese, ha detto che con il suo oro ha mandato un «unico messaggio»: che la sua «dignità e il suo onore sono al di sopra di ogni altra cosa». «Il mio messaggio al mondo intero è che tutti dovrebbero impegnarsi a rispettare i principi olimpici ed evitare il bullismo. Questo è un messaggio di valori olimpici. Spero che la gente smetta di fare bullismo e si impegni a rispettare la carta olimpica. Siamo alle Olimpiadi per esibirci come atleti. Spero che non assisteremo ad attacchi simili in futuro». E infine commenta con gioia lo scatto che la vede sul podio: «La migliore foto della mia vita».

