Israele, le voci sulla morte di Sinwar e l’attacco al Libano: «L’invasione? Dopo le elezioni Usa»

Israele sta indagando sulla possibilità, seppur altamente improbabile, che il leader di Hamas Yahya Sinwar sia morto. Basandosi su informazioni di intelligence militare. Lo riferisce la testata Walla, riportando allo stesso tempo che lo Shin Bet ha respinto il rapporto e ritiene che Sinwar sia vivo. Secondo le informazioni di intelligence oggetto dell’indagine Sinwar sarebbe stato ucciso durante le operazioni di Idf a Gaza. «Sono tutte speranze e supposizioni basate sul fatto che Sinwar nelle ultime settimane è stato irraggiungibile», ha detto un funzionario israeliano al giornalista Barak Ravid. L’attacco al Libano però, secondo gli analisti, difficilmente arriverà a un’invasione. Almeno fino a novembre e alle elezioni americane.

Hezbollah e il carro armato israeliano

Intanto Hezbollah afferma di aver colpito con un razzo un carro armato israeliano Merkava al confine con il Libano. I militari all’interno del mezzo «sono stati uccisi o feriti. I nostri combattenti hanno usato un missile anticarro guidato e il veicolo corazzato ha subito un colpo diretto”, scrivono su Telegram i miliziani sciiti appoggiati dall’Iran». L’emittente libanese Al Mayadeen riporta che il carro armato ha preso fuoco, due militari israeliani sono morti e uno è rimasto ferito. Da parte loro i media dello Stato ebraico danno notizia di un soldato leggermente ferito in un attacco missilistico anticarro di Hezbollah.

L’Idf, riporta il Jerusalem Post, ha dichiarato di non poter né confermare né smentire le notizie sulla possibile morte del capo di Hamas. Tra le fonti consultate dal Jerusalem Post, una di alto livello ha gettato acqua sul fuoco. Mentre un’altra ha detto di non avere informazioni reali al riguardo e altre ancora hanno rilevato disaccordi all’interno dell’establishment della difesa.

Gli attacchi

Israele e Hezbollah, dal sud del Libano, si sono scambiati pesanti attacchi per ore con centinaia di missili da entrambi i lati, dalla parte dei residenti del meridione del Paese dei cedri e da quella dei cittadini dell’area di Haifa e del nord di Israele. Nel pomeriggio il premier Benjamin Netanyahu ha fornito la prima informazione ufficiale sugli ostaggi ancora a Gaza dichiarando che da notizie di intelligence risulta che «la metà è ancora in vita».

Finora l’esercito ha dichiarato la morte di 35 dei 101 ostaggi prigionieri nella Striscia, quindi i rapiti vivi sarebbero forse 33. Nella notte le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato un complesso scolastico del campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che nel raid almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, e che la scuola Khaled bin Al-Walid era stata riconvertita in un centro per sfollati.

L’analista e la guerra di Israele

Giuseppe Dentice, responsabile del desk Mena (Medio Oriente e Nordafrica) del Centro studi internazionali, dice oggi al Quotidiano Nazionale che c’è «il rischio concreto che si vada incontro ad una nuova escalation della guerra in atto. Ma in realtà non esistono risposte semplici ad una equazione complessa. A prendere alla lettera le dichiarazioni, si va verso una escalation. Ma una cosa sono le parole e l’altra gli interessi concreti degli attori in gioco». Anzi: «Israele non ha una vera convenienza ad una operazione di terra che sarebbe molto costosa in tutti i sensi, ma potrebbe voler mettere alle strette Hezbollah, minacciando un intervento che Tel Aviv in realtà non vuole, per costringerlo a interrompere la conflittualità. È una partita di poker».

Le elezioni americane

L’ipotesi più probabile, quindi, è che Israele temporeggi almeno fino alle elezioni americane: «Israele teme di spingersi troppo avanti con Hezbollah e poi trovarsi scoperta in caso di vittoria di Harris. Ma va anche detto che Netanyahu non è poi così sicuro che lo sbandierato appoggio totale promesso da Trump si concretizzerebbe poi in un sostegno pieno a una operazione israeliana in terra libanese che rischierebbe di innescare una guerra più ampia che richiederebbe un intervento americano». E la stessa cosa vale per la tregua a Gaza: «Entrambe le parti non vogliono un accordo ora».

Leggi anche: