Nuovi raid di Israele sul Libano: «Ucciso a Beirut un alto comandante di Hezbollah» – Il video

L’aviazione israeliana ha condotto oggi nuovi raid aerei in Libano, nel sud del Paese ma anche sulla capitale. Uno in particolare, diretto sulla periferia sud di Beirut, avrebbe preso di mira un alto dirigente di Hezbollah. Secondo i media israeliani si tratterebbe del comandante della Forza Radwan di Hezbolllah, Ibrahim Aqil. L’Afp ha confermato che un “alto dirigente di Hezbollah” è stato ucciso nello strike, in cui secondo fonti libanesi sarebbero morte nel complesso tre persone, e 17 rimaste ferite. Questa mattina una nuova ondata di razzi era stata sparata dal Libano verso il nord di Israele: una settantina gli attacchi nel giro di mezzora secondo l’esercito israeliano. La tensione con Hezbollah è ai livelli massimi dal 7 ottobre dello scorso anno dopo i devastanti attacchi attribuiti al Mossad ai cercapersone e poi ai walkie talkie usati dai miliziani sciiti: decine i morti e migliaia i feriti accertati nel bilancio ancora provvisorio.

Leggi anche: