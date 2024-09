Libano, nuove esplosioni a Beirut: colpiti ancora cercapersone e walkie-talkie di Hezbollah – I video

Nuove esplosioni sono state avvertite mercoledì 18 settembre pomeriggio a Beirut, nella periferia sud roccaforte di Hezbollah, a 24 ore dall’attacco a migliaia di cercapersone di miliziani del “Partito di Dio” in Libano e Siria. Anche in questa occasione, sarebbero i walkie talkie e dispositivi di comunicazione a esser stati presi di mira. Come rivelato dal New York Times, e come già si sospettava nell’immediatezza dell’evento, il primo attacco è stato organizzato dai servizi segreti israeliani. Secondo quanto riferisce Al-Arabiya, l’esplosione dei walkie talkie sarebbe avvenuta durante i funerali del figlio del deputato Hezbollah Ali Ammar, nel quartiere a sud di Beirut.

