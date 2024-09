Libano, esplosione a Beirut. I media: «Attacco hacker di Israele ai cercapersone di miliziani Hezbollah» – I video

Un boato è stato avvertito intorno a mezzogiorno (ore locali) a Beirut, in Libano, alla periferia sud della città nel quartiere di Dahiyeh. Secondo quanto riferisce Reuters, sarebbe stata provocata dall’esplosione simultanea dei cercapersone di migliaia di membri di Hezbollah. La detonazione dei dispositivi utilizzati per la comunicazione ha causato ferite gravi. Secondo alcune fonti locali, le detonazioni sono avvenute in diverse parti del Paese: a Beirut, nel sud del Libano e nella valle orientale della Bekaa. Non solo: anche Damasco, in Siria, conterebbe dei feriti. Le persone ferite sarebbero migliaia e lo scoppio sarebbe stato causato da un attacco hacker di Israele ai sistemi di radio comunicazione, che avrebbe attivato i cercapersone provocando delle micro-esplosioni. Tra i feriti ci sarebbe anche l’ambasciatore iraniano in Libano Mojtaba Amani. Secondo un funzionario di Hezbollah si tratta della «più grande violazione della sicurezza» che il gruppo abbia subito. Il premier libanese uscente Najib Miqati ha deciso di sospendere la riunione del consiglio dei ministri per permettere all’esecutivo di fare fronte all’emergenza sanitaria in corso. Infatti, il ministero della Salute ha messo in allerta gli ospedali del Paese: sarebbero numerosi i feriti in arrivo. Come riferisce il Jerusalem Post, i telefoni sarebbero stati chiamati prima dell’esplosione per qualche secondo per aumentare l’impatto dell’operazione. In alcune immagini che circolano online si vedono delle persone cadere a terra dopo delle micro-esplosioni dei loro dispositivi. Hezbollah ha diffuso l’ordine ai propri miliziani e ai parenti dei feriti di non diffondere in alcun modo immagini: il partito armato libanese avrebbe il timore che Israele possa identificare le vittime e nuovi potenziali obiettivi. Né il governo né l’esercito israeliano hanno confermato un loro coinvolgimento nell’attacco.

Foto di archivio: EPA/WAEL HAMZEH

