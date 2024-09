Molfetta, 21enne fermato per l’omicidio di Antonia Lopez: «Ha sparato sei colpi»

Un 21enne le cui iniziali sono L.G. è stato sottoposto a fermo per l’omicidio della 19enne Antonia Lopez a Molfetta. Il ragazzo è di Bari e ha precedenti di polizia. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti avrebbe agito al culmine di un litigio sorto per futili motivi, esplodendo almeno 6 colpi di arma da fuoco in direzione di un gruppo di ragazzi presenti all’interno del locale Bahia Beach. I colpi, oltre ad uccidere la giovanissima ragazza, hanno raggiunto altri 4 uomini originari di Bari (C.F. 20enne, P.G. 20enne, R.D. 25enne, C.G. 22enne), tutti medicati e ricoverati all’ospedale di Bari, non in pericolo di vita. Le indagini sono seguite dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

