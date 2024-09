Morta la mamma di Marco Mengoni: Nadia Ferrari aveva 61 anni

«Dedico questo Festival di Sanremo alla donna che mi ha messo al mondo». Con il premio in mano dell’edizione 2023, alla quale aveva partecipato con il brano Due vite, Marco Mengoni aveva rivolto un messaggio alla madre Nadia Ferrari. La donna, 61 anni, è morta domenica 22 settembre per una malattia che l’affliggeva da tempo. Mengoni deve molto alla madre per quanto riguarda la sua carriera artistica: è stata Nadia, che lascia anche il marito Maurizio fargli ascoltare tanto cantautorato italiano fin dall’infanzia e poi ad accompagnarlo nel suo percorso di avvicinamento alla musica, alle audizioni, ai provini, alle gare. Fortissimo il legame tra il cantante e la madre, che si è sempre tenuta lontana dai riflettori.« Sceso dal palco del Festival l’ho chiamata e non mi ha risposto due volte», aveva raccontato Mengoni, «”Scusa, ero in piazza a festeggiare” mi ha detto, e allora l’ho perdonata». I social network si sono riempiti di messaggi di cordoglio e di affetto dei fan nei confronti dell’artista.

