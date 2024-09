Papa Francesco non sta bene: annullate le udienze in vista del viaggio in Lussemburgo e in Belgio

Le udienze di Papa Francesco previste per questa mattina 23 settembre sono state annullate per via di «una lieve influenza» del Pontefice. È quanto annunciato dalla sala stampa questa mattina parlando di «operazione precauzionale» in vista del viaggio del Papa in programma dei prossimi giorni, che inizierà giovedì 26 settembre. Sollecitato dalle domande dei giornalisti che chiedevano conferma della imminente trasferta del Pontefice, il portavoce vaticano Matteo Bruni ha risposto: «Le informazioni che vi ho dato questa mattina restano quelle, non sono cambiate nel frattempo, e quindi le udienze che sono state annullate sono quelle di questa mattina. Su tutto il resto non abbiamo dato informazioni o aggiornamenti, se ci fossero ve li daremo. Per il momento resta tutto come previsto».

Il viaggio di Papa Francesco

Se tutto rimarrà confermato, Papa Francesco si appresta a intraprendere un nuovo viaggio apostolico internazionale questa settimana, visitando Lussemburgo e Belgio da giovedì 26 a domenica 29 settembre. Questo sarà il suo ultimo viaggio del 2024, e, come di consueto, il programma è denso di impegni pastorali, istituzionali e accademici. Il viaggio del Pontefice inizierà con l’arrivo in Lussemburgo, dove è previsto un incontro con il Granduca e il primo ministro, seguiti da colloqui con altre figure politiche di rilievo. Successivamente, il Papa farà visita alla comunità cattolica nella Cattedrale di Notre-Dame di Lussemburgo, un momento centrale della sua permanenza nel piccolo paese europeo.

La tappa a Bruxelles

In serata si trasferirà a Bruxelles, dando inizio alla parte belga del suo viaggio. Venerdì 27 settembre, sarà accolto dal Re del Belgio presso il Castello di Laeken, seguito da ulteriori incontri con autorità locali e docenti della Katholieke Universiteit Leuven, una delle università cattoliche più prestigiose d’Europa. Sabato 28 settembre sarà dedicato in gran parte agli incontri con il clero locale nella Basilica del Sacro Cuore di Koekelberg e con gli studenti nell’Aula Magna dell’Université Catholique de Louvain, sottolineando l’importanza del dialogo con le giovani generazioni. Il Papa avrà anche un momento riservato per un incontro privato con la comunità dei Gesuiti belgi. La visita si concluderà domenica 29 settembre con una grande celebrazione eucaristica nello stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Leggi anche: