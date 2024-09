La Ue in soccorso di Emilia-Romagna e Toscana: stanziati 446 milioni per le alluvioni del 2023

Un pacchetto di assistenza che supera, di poco, il valore di un miliardo di euro. Ne beneficeranno Austria, Francia, Grecia, Italia e Slovenia, Paesi che hanno subito ingenti danni, lo scorso anno, a causa di calamità naturali. Il via libera definitivo è arrivato oggi, 23 settembre, dal Consiglio europeo. E la maggior parte delle risorse saranno destinate all’Italia: circa 446 milioni di euro complessivi, di cui 378,83 andranno all’Emilia-Romagna e 67,81 alla Toscana, territori che nel 2023 sono stati martoriati dalle alluvioni. I fondi saranno attinti dalla riserva per la solidarietà e gli aiuti d’emergenza – prevista nel bilancio comunitario del 2024 – e trasferiti nella linea operativa del Fondo di solidarietà dell’Unione europea. Infine, il tesoretto sarà ripartito tra i Paesi membri che hanno presentato la richiesta di assistenza finanziaria.

Gli altri Stati beneficiari

Il secondo Paese per somma più alta erogata è la Slovenia, che riceverà 428,41 milioni di euro per i danni causati dai nubifragi abbattutisi nell’agosto 2023. La Grecia, invece, beneficerà di 101,53 milioni di euro per ripristinare e mettere in sicurezza il territorio colpito dalla tempesta mediterranea “Daniel” che, nel settembre 2023, ha colpito diverse zone della Grecia centrale e, in particolare, la regione della Tessaglia. Alla Francia, poi, andranno 46,76 milioni di euro per le inondazioni che hanno coinvolto l’ex regione Nord-Pas-de-Calais, nel mese di novembre delle scorso anno. Infine, l’Austria riceverà 5,20 milioni di euro per le alluvioni nelle sue regioni meridionali, occorse nell’agosto 2023.

