La teoria del complotto di Barack Obama nipote di Adolf Hitler e Angela Merkel

Un post che circola su Facebook e Telegram afferma senza alcun fondamento che Barack Obama sarebbe il nipote di Adolf Hitler, di Angela Merkel e membro della famiglia Rothschild. La stessa teoria cospirazionista sostiene anche che Adolf Hitler facesse parte di questo lignaggio, ma si tratta di affermazioni prive di qualsiasi riscontro storico o genealogico. Esaminiamo i motivi per cui queste teorie sono infondate, diffuse in particolare a seguito del sostegno degli Obama alla candidatura di Kamala Harris alla Casa Bianca.

Per chi ha fretta

Barack Obama non è nato in Kenya, ma alle Hawaii. La cosiddetta “birther conspiracy” è stata smentita più volte dallo stesso Obama e dalle autorità hawaiane.

Angela Merkel non è in alcun modo imparentata con Adolf Hitler. Merkel è nata nel 1954, anni dopo la morte di Hitler, e non vi è alcun legame familiare tra loro. Inoltre, il leader nazista non era parte della famiglia Rothschild. Queste sono solo fantasiose teorie complottistiche antisemite prive di qualsiasi fondamento.

Barack Obama non è né membro dei Rothschild né nipote di Angela Merkel. Non ci sono documenti o genealogie che supportino tali affermazioni.

La madre di Obama non è nata in Argentina e non è figlia di Hitler, soprattutto perché nata anni prima della sua morte in Germania.

Analisi

Il testo dei post presenti su Facebook è il seguente:

A sinistra Klara Peltzl (Klara Hitler) e a destra sua nipote Angela Merkel Obama è il nipote della Merkel. Il padre della Merkel era Hitler, perciò Obama è il nipote di Hitler. La madre di Hitler era Clara Peltzl, una cameriera della famiglia Rothschild (baronessa Zalomon Maier von Rothschild) in Austria. Clara diede alla luce un figlio dei Rothschild, quindi Hitler è un membro dei Rothschild. Ciò significa che anche Obama è un Rothschild. Essendo nato in Kenya, non soddisfaceva nemmeno i requisiti per diventare Presidente degli USA Nonostante ciò è stato presidente degli USA per 8 anni e ha sganciato 50.000 bombe in tutto il mondo! – Julian Assange Channel

Altre condivisioni sostengono che la madre di Obama, Stanley Ann Dunham, sia nata in Argentina e che sia figlia di Hitler.

La bufala del certificato di nascita: Barack Obama non è nato in Kenya

Partiamo dalla fine del post: l’affermazione secondo cui Barack Obama sia nato in Kenya è stata ampiamente smentita. Durante la campagna presidenziale del 2008 e nel corso della sua presidenza, si sviluppò un intenso dibattito mediatico riguardo alle sue preferenze religiose, il luogo di nascita e le accuse infondate sulla sua cittadinanza e idoneità a ricoprire la carica di Presidente degli Stati Uniti, dando vita al cosiddetto “movimento birther” o birtherism. Il complotto sosteneva, falsamente, che Obama non fosse nato negli Stati Uniti, ma in Kenya, il che lo avrebbe reso ineleggibile secondo l’Articolo Due della Costituzione. Alcuni studi hanno dimostrato che tali teorie cospirative erano particolarmente sostenute da esponenti repubblicani noti per esprimere forti sentimenti di risentimento razziale. Obama, in realtà, è nato il 4 agosto 1961 a Honolulu, Hawaii, come confermato dal suo certificato di nascita, reso pubblico prima e durante la sua presidenza. Nonostante le numerose smentite e l’esistenza di prove documentali inconfutabili, la “birther conspiracy” continua a circolare, insieme ad altre affermazioni infondate.

Nessun legame tra Angela Merkel e Adolf Hitler

Non c’è alcun legame di sangue tra Angela Merkel e Adolf Hitler. La cancelliera tedesca, nata nel 1954 da Horst e Herlind Kasner, non ha alcun rapporto con il dittatore nazista, morto quasi un decennio prima della sua nascita. Inoltre, la madre di Hitler, Klara Pölzl (non Peltzl, come riportato nei post), morì nel 1907, molto prima dell’esistenza della famiglia Merkel. Simili teorie sono state già smentite in passato, come in un nostro articolo del 2019. Allo stesso modo, non esiste alcun tipo di parentela tra la Merkel e l’ex presidente americano Barack Obama.

La madre di Obama

Secondo alcune condivisioni, la madre di Obama, Stanley Ann Dunham, sarebbe nata in Argentina e sarebbe figlia di Hitler. Non risulta possibile, in quanto risulta nata a Wichita (Kansas) nel 1942, mentre Hitler risulta deceduto in Germania nel 1945. Ecco perché Obama non può essere nipote di Hitler e di Merkel.

Hitler non era un Rothschild

L’asserzione secondo cui Adolf Hitler fosse un membro della famiglia Rothschild è un’altra bufala cospirazionista priva di fondamento. Non esistono prove che il cancelliere del terzo Reich abbia avuto legami con la dinastia bancaria più influente d’Europa. Si tratta di una delle tante narrazioni antisemite che cercano di collegare figure storiche alla famiglia Rothschild, in un tentativo di avallare teorie del complotto. Allo stesso modo, l’affermazione che Barack Obama appartenga a questa stessa casata è completamente infondata, poiché non esiste alcuna documentazione o legame, né genealogico né economico, tra Obama e i Rothschild.

Il numero di bombe sganciate sotto l’amministrazione Obama

Il post afferma anche che Obama avrebbe sganciato “50.000 bombe” durante i suoi otto anni di presidenza. Questo dato appare esagerato, ma soprattutto non quantificabile. È vero che durante il suo mandato l’amministrazione Obama ha condotto operazioni militari significative, soprattutto in Medio Oriente, ma il numero di bombe sganciate non può essere indicato con precisione. Va ricordato, infine, che le azioni militari statunitensi sono sempre state supervisionate dal Congresso e condotte insieme agli alleati internazionali.

Conclusioni

Le affermazioni riportate nei post presenti su Facebook e Telegram sono del tutto infondate. Risulta del tutto infondato che Barack Obama sia nipote di Angela Merkel, Adolf Hitler e che faccia parte della famiglia Rothschild. Le teorie complottiste che circolano su internet spesso distorcono i fatti storici per creare narrative sensazionalistiche e influenzare le campagne elettorali.

