Bologna, 26enne senza fissa dimora ucciso a coltellate davanti la stazione: è caccia al killer

Tragedia nella notte a Bologna, in piazza XX Settembre, nei pressi della stazione ferroviaria. Un ragazzo di 26 anni, originario della Costa d’Avorio e senza fissa dimora, è stato accoltellato. Il giovane è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. A dare l’allarme è stato un amico della vittima, che lo attendeva in auto e lo ha visto arrivare sanguinante. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, l’uomo, colpito all’addome, non ce l’ha fatta ed è deceduto all’ospedale Maggiore di Bologna. L’episodio è avvenuto intorno all’una di notte e, al momento, i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione, raccogliendo testimonianze utili e cercando l’aggressore. Attualmente, non è stata ancora trovata l’arma utilizzata per il delitto. Le indagini proseguono, nel tentativo di fare luce su quanto accaduto e identificare il responsabile.

