Taylor Swift e Megan Fox non hanno rimosso i loro following su X dopo l’arresto di Puff Daddy

Sulla scia della falsa notizia legata all’account congiunto di Barack e Michelle Obama, altri personaggi noti vengono citati nella narrazione che vede una sorta di “fuga generale” a seguito dell’arresto di Puff Daddy. Oltre all’ex Presidente e First lady, secondo ciò che affermano diversi utenti sui social, Taylor Swift e Megan Fox avrebbero rimosso i loro following con l’obiettivo di nascondere qualcosa, ma è l’ennesima bufala.

Taylor Swift aveva dichiarato nel 2019 di non seguire nessuno sui social.

Megan Fox aveva creato il suo account nel 2013 e lo ha usato per pochi giorni.

L’account Instagram di Megan Fox era stato “ripulito” nel 2023 dopo la rottura con il suo ex.

Analisi

Ecco il testo che accompagna lo screenshot del profilo X di Taylor Swift:

Taylor Swift ha cancellato dal suo account X tutte le persone che seguiva

La stessa immagine risulta condivisa via Telegram con altrettante narrazioni simili, come quella sugli Obama e Megan Fox:

Tutti questi personaggi famosi tra cui, Obama e Michelle, Taylor Swift, Megan Fox ed altri, hanno cancellato chi alcuni post e follower e chi tutti i post e tutti i follower. A pensar male ci si azzecca sempre

La narrazione prosegue con l’account Instagram di Megan Fox: «MEGAN FOX che ha cancellato tutti i suoi post su Instagram e X (fino al 2023) dopo l’arresto di DIDDY».

La spiegazione sull’account di Taylor Swift (dal 2019)

Di fatto, Taylor Swift non segue nessuno sui social, da Twitter/X a Instagram. È lei stessa a spiegarlo durante un’intervista del 2019 alla britannica Radio Capital. Di fatto, Taylor aveva affermato che non desiderava essere giudicata in base alle sue preferenze sui social (following, like e commenti).

Megan Fox non usa l’account Twitter/X

Per quanto riguarda Megan Fox, il suo account Twitter/X non viene utilizzato dal gennaio 2013, pochi giorni dopo la sua creazione.

Non c’è stata una cancellazione di massa dei tweet e dei following. Ricercando su Twitter/X è possibile riscontrare degli screenshot del suo account con le stesse informazioni, come in questo pubblicato il 15 giugno 2023:

L’account Instagram di Megan Fox

Diversa la vicenda riguardo Instagram, dove il suo account non segue alcun utente e non ci sono post pubblici.

Già nel febbraio 2023, a seguito della rottura con il cantante Machine Gun Kelly (MGK), c’era stata una rimozione di massa all’interno dell’account Instagram di Megan Fox. Quest’ultimo registrava, a seguito dell’operazione, appena 54 post e 3 following, come vediamo nello screenshot pubblicato su Eminem.news:

Come riportato da People.com, in un articolo del 16 maggio 2024, dopo aver “disattivato” il suo account nel 2023, Megan Fox aveva rimosso ogni contenuto dal suo account: «Fox’s account, as of Thursday morning, shows that she has no posts, does not follow anyone on the platform and still has 21.9 million followers».

Conclusioni

La gestione degli account di Taylor Swift e Megan Fox non ha nulla a che fare con l’arresto di Puff Daddy (Diddy).

