Mantova, trovata morta dopo una settimana Maria Campai: fermato un 17enne

La sorella aveva dato l’allarme venerdì scorso, 20 settembre, perché Maria Campai non si era più fatta sentire. Erano rimaste d’accordo che sarebbe stata lei a richiamare per farsi venire a prendere, nel comune di Viadana in provincia di Mantova. Ma Campai, 42enne di nazionalità romena, quella telefonata non l’ha mai fatta. Il suo corpo è stato ritrovato dopo una settimana in una villetta poco distante da dove la sorella Roxana l’aveva accompagnata e lasciata, con l’idea di rivederla poche ore dopo. Le due donne vivevano insieme a Parma Gli investigatori che indagavano per la scomparsa della donna hanno fermato un giovane, con l’accusa di omicidio. Secondo quanto ricostruito finora, Campai l’avrebbe conosciuto online e i due si erano dati appuntamento a Viadana, forse per un colloquio di lavoro. Non è chiaro cosa sia successo. Dopo l’incontro, il 17enne l’avrebbe uccisa colpendola con violenza alla testa e forse tentando anche di soffocarla. Poi avrebbe trascinato il corpo tra le rovine della villetta abbandonata, con l’idea di nasconderne il cadavere. D’aiuto alle indagini anche i tabulati telefonici che hanno collegato il giovane alla vittima. Del caso si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto.

Foto di archivio: ANSA/ CARABINIERI

