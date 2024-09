Trent’anni di Playstation: esce la versione limitata PS5 e PS5 Pro. Boom di prenotazioni on line, ma i furbetti della rivendita sono già in azione

Sony ha avviato in queste ore i preordini sul proprio sito ufficiale delle PS5 e PS5 Pro in edizione limitata realizzate in occasione del trentesimo anniversario di PlayStation. I prezzi sono abbastanza alti, fino a 1.100 euro per il pacchetto dedicato alla PS5 Pro, tra l’altro senza lettore ottico. Nel bundle ci sono due gamepad DualSense, di cui uno il premium Edge. Per il 20esimo anniversario, ricordiamo, la Ps4 costava 500 euro. Ma nonostante la fascia di costo in tanti sono corsi sul sito della Sony per effettuare il pre-order. E hanno atteso diverso tempo prima di riuscire a uscire dalla cosiddetta “sala d’attesa”.

Così, mentre i pre ordini sono iniziati a partire, c’è già chi vende la stessa console, a un prezzo più che raddoppiato su altre piattaforme. Si va da 3500 euro per la versione PS5 Pro Bundle con un rincaro triplicato. Senza nemmeno di fatto aver già la consolle fisicamente tra le mani: pieno stile scam, insomma. I prezzi ufficiali delle edizioni limitate in occasione del trentesimo anniversario sono: PS5 PRO Bundle: 1.099,99 euro, PlayStation Portal: 239,99 euro, DualSense Edge: 249,99 euro, PS5 Digital: 499,99 euro e infine DualSense con 79,99 euro.

