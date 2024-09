Il maltempo colpisce Bergamo: Brembo oltre i livelli di guardia. Sindaco bloccato in macchina tutta la notte per una frana – I video

Una nuova ondata di maltempo ha investito il Nord Italia nella notte tra il 26 e il 27 settembre. Particolarmente colpita la Bergamasca, con accumuli fino a 150 millimetri sulle Alpi Orobie e nelle valli limitrofe. Il fiume Brembo ha raggiunto i livelli di guardia nelle località di San Giovanni Bianco e San Pellegrino. In vari punti l’acqua ha minacciato di scavalcare l’argine, lambendo la strada e le balaustre dei ponti. In numerosi casi si è reso necessario l’intervento dei Vigli del Fuoco.

Una simile situazione si è registrata anche in Val Seriana, dove il fiume che dà il nome alla località si è ingrossato notevolmente. A Gorno, lungo la strada che porta a Chignolo d’Oneta, una frana di fango e detriti ha completamente bloccato il traffico di auto e ha isolato la frazione. Il sindaco Giampiero Calegari, che durante la notte si era recato lì per monitorare la situazione, è rimasto bloccato e ha dovuto passare la notte in auto. Anche la strada provinciale 61 è stata chiusa per via di uno smottamento, nel tratto tra Vilminiore e Sant’Andrea.

