Cristina Golinucci sparita 32 anni fa. La madre: «Mia figlia come Elisa Claps. La verità è nel convento»

«Quel convento è la tomba di mia figlia». Ne è sicura la signora Marisa Degli Angeli, 78 anni, madre di Cristina Golinucci, 21enne scomparsa a Cesena nel 1992. Degli Angeli non si è mai arresa, nonostante le 9 archiviazioni e con la decima richiesta già presentata. La donna ha raccolto 41.500 firme per chiedere la verità su sua figlia, sparita più di 32 anni fa. E il suo caso ricorda molto quello di Elisa Claps, il cui corpo venne ritrovato nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità a Potenza 17 anni dopo la sua scomparsa.

L’ipotesi dell’omicidio

La madre e le avvocate dell’associazione Penelope sono certe che Golinucci sia stata uccisa da qualcuno che conosceva bene e che poi abbia fatto sparire il suo cadavere. Cristina, figlia di contadini e molto religiosa, uscì di casa il 1° settembre 1992 con la sua automobile per andare al convento dei Cappuccini. Lì aveva un appuntamento con padre Lino, il suo confessore. Di lei si persero le tracce. Il veicolo venne ritrovato parcheggiato al convento, ma era vuoto e padre Lino affermò di non averla mai incontrata. Una delle prime anomalie fu il ritardo nella partenza delle indagini: 15 giorni dopo la scomparsa. «I carabinieri dissero a mio marito di aspettare 15 giorni prima di denunciare la scomparsa, gli dissero ricordo bene “chi vuole che rapisca la figlia di un contadino, si sarà allontanata da sola», spiega la madre. Allora non si pensò che le ragioni potessero essere anche altre. La denuncia venne effettuata come richiesto e solo allora i militari si presentarono al convento, ma le ricerche non ebbero alcun esito. «Chiunque l’abbia uccisa ha avuto tutto il tempo di far sparire il corpo e cancellare ogni traccia», continua Degli Angeli.

La svolta?

Ieri, 26 settembre, a Forlì si è svolta l’udienza per decidere sulla proposta di archiviazione, la decima. Il giudice si è riservato, questa volta le cose sembrano diverse. L’avvocata di Marisa Degli Angeli, Barbara Iannuccelli, spiega al Corriere: «Due mesi fa mi ha chiamato una donna il cui padre oggi 87enne le ha confessato di aver visto più volte, all’epoca, in un campo vicino al convento, un uomo con i “capelli da frate” uscire da un’auto insieme a una ragazza ed entrare con lei nel bosco. L’ho sentito, mi ha confermato tutto». Sembrerebbe quindi essere arrivata una svolta. Ma perché questa confessione dopo tutto questo tempo? La legale spiega: «Per togliersi un peso». Iannuccelli chiarisce che «nessuno pensa che quel che resta di Cristina possa essere lì (nel convento, ndr.), riteniamo però che lì siano da ricercare le risposte a tutte le domande».

La petizione

Su Change.org sono state raccolte 41.500 firme per riaprire il caso. La petizione, allegata alla memoria da Iannuccelli, non ha alcun valore investigativo ma è un simbolo dell’attenzione sul tema: «Tutte queste persone che chiedono la verità per la mia Cristina mi fanno sentire meno sola. Mi dicono che ho fatto la cosa giusta a non arrendermi, continuando a portare la storia di mia figlia nelle piazze, nei convegni, in questi anni», si commuove la madre. Una storia di tutti quindi quella di Cristina che ora aspetta la decisione del giudice.

In copertina: ANSA I Cristina Golinucci

