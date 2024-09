Nanni Moretti risponde ad Alessandro Giuli: «Il ministro mi ha citato? Mi sembra doveroso»

«Il ministro Giuli mi ha citato? Va bene così, mi sembra doveroso citarmi». Così Nanni Moretti ha risposto al Nuovo Sacher alla polemica con il ministro sui fondi al cinema. Poi Moretti ha parlato di Vittoria, il film che ha proiettato nel suo cinema: «Conoscevo i registi, sapevo che avevano un nuovo progetto e mi sono reso disponibile. Mi piace produrre film che non mi somiglino, fatti in un modo tutto diverso, con una piccola troupe, con pochi soldi, senza coinvolgere attori professionisti, usando sempre la macchina da presa a mano». Una cosa, ironizza l’autore, che «in questa primissima fase della mia carriera, non ho ancora fatto».

Leggi anche: