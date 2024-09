Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati. Da Andrea Agnelli a Monica Bellucci, chi c’era alla super-festa in Toscana

Dopo 11 anni di fidanzamento Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati questo pomeriggio sulle colline sopra Lucca. Un matrimonio annunciato da tempo e reso possibile, ha detto la sposa commossa davanti ai figli, «anche grazie alla nostra meravigliosa famiglia e all’amore dei nostri ragazzi». Per la giornalista cresciuta a Sky sono queste le prime nozze. Il portierone che ha fatto la storia di Juve e Nazionale, invece, era già stato sposato con la modella Alena Seredova. «Grazie a te, Ilaria, ho conosciuto il vero amore. Non credevo potesse esistere», ha detto Buffon leggendo la sua promessa alla neo-moglie. Le nozze si sono celebrate a Villa Oliva, a San Pancrazio, officiate dalla giornalista televisiva e amica della sposa Francesca Fogar. A seguire, la festa. Che continuerà pure domani, con un secondo appuntamento per tutti gli ospiti allo stabilimento di Forte dei Marmi di proprietà di Buffon.

I vestiti degli sposi

Ilaria D’Amico si è presentata per pronunciare il fatidico sì indossando un abito di pizzo bianco con spalle scoperte disegnato dalla stilista Luisa Beccaria. Fra le mani un bouquet di rose rosa e bianche. Buffon era invece in completo blu di Giorgio Armani con cravatta di una tonalità più chiara. Della maison Armani anche i vestiti dei figli della coppia, che fanno parte della collezione junior di Emporio Armani.

Parata di stelle

Tantissime le star del mondo del calcio e dello spettacolo presenti sulle colline lucchesi per festeggiare la coppia. Tra i testimoni della sposa, come riporta il Corriere della Sera, l’attrice Monica Bellucci, accompagnata dal compagno, il regista americano Tim Burton, e Angela Pedrini. E poi i giornalisti Costanza Calabrese, Dario Maltese e Fabio Caressa. E ancora Benedetta Parodi e Victoria Cabello. Testimoni di Buffon erano invece Alessandro Nesta, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini. Ma c’erano pure i tre difensori della celebre “BBC” della Juventus, Giorgio Chiellini, Lorenzo Bonucci e Andrea Barzagli. E poi ancora Andrea Agnelli e Giovanni Malagò, il ct Luciano Spalletti (con cui ora Buffon collabora gomito a gomito come capodelegazione della Nazionale), Zvonimir Boban e Beppe Bergomi.

