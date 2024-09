Tragedia nel Messinese: uccide per sbaglio il figlio durante una battuta di caccia

I due si trovavano in un terreno di famiglia quando è avvenuto il fatale incidente

Tragedia nel Messinese. Un ragazzo di 27 anni, Salvatore Fabio, ha perso la vita durante una battuta di caccia con il padre. Il dramma è avvenuto nella frazione Serro di San Pier Niceto e si è consumato in un attimo fatale: un colpo partito accidentalmente dal fucile del padre ha colpito il figlio alla testa, uccidendolo sul colpo. I due si trovavano in un terreno di famiglia, immersi nella natura, quando è avvenuto il fatale incidente. Al momento dell’accaduto, erano soli, e il fucile da cui è partito il colpo mortale era detenuto dal padre in modo legale.

Indagini in corso

Le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri, che operano su delega della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Sebbene gli investigatori ritengano che si tratti di un incidente, stanno esaminando ogni dettaglio senza trascurare alcuna pista, cercando di chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragica fatalità.

