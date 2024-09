Sonia Bruganelli, la frecciata a Paolo Bonolis da Ballando con le Stelle: «Sono sempre stata il suo +1»

Tra i debutti più attesi nella nuova stagione di “Ballando con le Stelle” c’era sicuramente Sonia Bruganelli, l’imprenditrice ed ex moglie di Paolo Bonolis già opinionista del Grande Fratello Vip. Da quando la celebre coppia si è separata – nel giugno 2023 – i due hanno centellinato le dichiarazioni, mantenuto un’unità di ferro nel non dare spago a teorie o sospetti, e soprattutto per proteggere i figli. Benché qualcosa si fosse rotto. Stasera, nella presentazione della sua partecipazione allo show di Rai 1, Bruganelli però qualche sassolino dalle scarpe se lo è voluto togliere. «Sono stata fortunata a incrociare uno come lui, perché ho iniziato a lavorare dietro le quinte», ha ricordato della lunga relazione d’amore con Bonolis. Che qualche sofferenza l’ha però nel tempo provocata. «Ero la fidanzata del conduttore, psicologicamente ed emotivamente io sono stata il +1 per tutta la vita ed è stato faticoso. Sono dovuta diventare quasi un maschio», ha detto ancora la 50enne novella ballerina (che gareggia in coppia con Carlo Aloia). Nessun rimorso, comunque, considerato il suo carattere. «Sono una persona che non cerca il consenso, che provoca e tendo a non essere politicamente corretta. Sono scorretta per reazione. Ho sempre messo una corazza tra me e il mondo», l’auto-descrizione fatta su Rai 1.

