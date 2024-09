Lollobrigida chiude il G7 Agricoltura con l’intervista tv in Sicilia. Ma il look «trasandato» scatena i social – Il video

Materie prime e catene di approvvigionamento, sovranità alimentare e migrazioni; Italia, Africa, Europa. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida s’è presentato questa mattina carico e pimpante a rispondere a tutte le domande dei cronisti di FM Italia e Siracusa News e degli altri interlocutori intervenuti a un evento organizzato a margine del G7 Agricoltura di Siracusa. Una lunga conversazione andata in onda in diretta sui canali delle emittenti locali siciliane e sui loro canali social: per la gran parte del tempo Lollobrigida era ripreso in primo piano. A un certo punto però la regia ha cambiato inquadratura, lasciando che la telecamera allargasse la prospettiva. Risultato: il look d’occasione del ministro s’è rivelato al completo. Sotto la camicia bianca d’ordinanza domenicale, gli spettatori hanno così scoperto, non c’erano né i pantaloni della grisaglia ministeriale né un più casual paio di jeans. Ma un paio di shorts a motivo militare. Ai piedi, infine, un paio di sneakers tricolori. Solo un caso o un messaggio implicito dei valori più cari al ministro sotto forma di abbigliamento? Sia come sia, la mise non è passata inosservata al tribunale dei social. Tra i tanti utenti che hanno ironizzato sul look di Lollobrigida, anche Selvaggia Lucarelli, che ha condiviso il fermo immagine incriminato parlando di «turbinosa eleganza del ministro Lollo al G7 agricoltura» (che ufficialmente, per il vero, si è concluso ieri a Ortigia).

L’intervista integrale

Leggi anche: