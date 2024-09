Bentornato Cremonini. Che sorpresa Damiano solista. Bocciati Pausini e Zucchero – Le recensioni delle nuove uscite

Dopo la pausa per il Festival di Open si torna all’ascolto delle nuove uscite italiane. In quindici giorni, discograficamente parlando, è successo di tutto. È tornato Cesare Cremonini con un pezzo che conferma il suo status assoluto, è tornato Brunori SaS con il suo cantautorato poetico e sociale e, a questo proposito, è tornata (bene) anche Fiorella Mannoia. Sono tornati i Negrita con il loro rock che non fa sconti, sono tornati alla grande anche i ragazzi de La Rappresentante di Lista e i Fask, sono tornati con la solita immaginifica visione anche i Post Nebbia ed è tornato perfino Achille Lauro con una ballad tutto sommato buona. È strepitoso invece il debutto solista di Damiano David, questa Silverlines è una perla. Bene anche i Pop X, Napoleone, Davide Shorty e i Fitness Forever, anche loro accompagnati al rientro da Calcutta. Assolutamente meraviglioso il disco di Anna Castiglia, così come anche i nuovi singoli di Emma Nolde ed Erica Mou, alla faccia di chi non si calcola il cantautorato al femminile. Bene ma non benissimo Lazza, che fa un disco valido ma troppo dispersivo. Il che ci introduce alla liste dei bocciati: Zucchero, facciamo finta che questa cover dei The Killers non è mai stata pubblicata, una Laura Pausini da record propone uno dei pezzi pop più brutti degli ultimi decenni, Emma e Baby Gang non entrano troppo in sintonia, Benji & Fede, vabbé, fanno quello che hanno sempre fatto, così come Simba La Rue che nel nuovo pezzo beve «Vodka, RedBull e Powered»…il che definisce la situazione.

Chicca della settimana: Ghiaccio, duetto commovente tra Ceneri e chiello.

A voi tutte le recensioni delle ultime due settimane.