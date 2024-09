«Bocciamolo!»: così l’ultimo esame di Alessandro Giuli prima della laurea può finire male

Oggi sarà a Lettere a La Sapienza per sostenerlo. Ma un collettivo ha organizzato una protesta

Il nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuli ha deciso di laurearsi in filosofia a 49 anni. Ma l’ultimo esame universitario potrebbe diventare occasione di disordini e scontri a La Sapienza. Il collettivo Cambiare Rotta Roma ha chiamato stamattina alle 9 una mobilitazione davanti alla facoltà di Lettere. «Salutiamo il nuovo ministro con i peggiori auguri per il suo ultimo esame: bocciamo Giuli!», si legge nell’appello. L’esame che deve sostenere Giuli è Teoria delle dottrine teologiche con il professor Gaetano Lettieri, direttore del dipartimento di Storia e antropologia delle religione. Poi con lui preparerà anche la tesi, che potrebbe finire in discussione già a gennaio 2025. Il tema è la transizione tra paganesimo e cristianesimo.

