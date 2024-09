Palermo, una 18enne finisce in coma dopo un party. Il fidanzato: «Le hanno messo della droga nel drink»

Una 18enne è in coma ed attualmente ricoverata all’ospedale Civico di Palermo a seguito di un malore dopo aver bevuto un cocktail in un party all’interno di un locale in via Candelai. La ragazza, risultata positiva agli esami tossicologici, si trova in rianimazione: è arrivata in codice rosso all’ospedale dopo esser stata soccorsa dal 118 per via di un iniziale malore. Sul caso, ricostruito da Repubblica Palermo, indagano i carabinieri.

Il locale chiuso al pubblico da anni

Secondo una prima ricostruzione, fornita dal fidanzato, qualcuno le avrebbe messo della droga nel bicchiere, ma ancora non è chiaro quale tipologia di stupefacente avrebbe assunto. Il giovane ha detto che la serata era trascorsa tranquilla fino a quando la ragazza non ha iniziato a bere da un bicchiere, poi il malore, la chiamata ai soccorsi e la corsa in ospedale. La festa a cui la coppia partecipava si è tenuta in un locale chiuso al pubblico da anni, in via Candelai, che aveva riaperto per questo eventi privato. Ora il posto è sotto sequestro. Le condizioni della giovane migliorano man mano ma la sua prognosi è riservata.

(in copertina Foto di Helena Yankovska su Unsplash)

Leggi anche: