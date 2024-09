La foto virale di Pippo Baudo in carrozzina: «Sta bene, meglio di prima»

Il conduttore tv Pippo Baudo ha 88 anni. Non è in meravigliosa forma fisica, ma «di corpo e di spirito sta una meraviglia», fanno sapere gli amici. Lui ha preso parte venerdì 27 settembre alla festa per i 90 anni di Pier Francesco Pingitore, ideatore del Bagaglino. Era su una sedia a rotelle e la foto che lo ritrae insieme agli altri è diventata virale. La festa era nel giardino della casa di Maurizio Martufello. Tra gli ospiti Valeria Marini, Pamela Prati, Milena Miconi, Pamela Villa e Gabriella Labate. Il Corriere riporta le parole del festeggiato: «La presenza di Pippo mi ha fatto molto piacere, siamo legati da una profonda amicizia. Si è divertito, ha partecipato, è stato bene. È stata una giornata molto bella: pur essendoci parenti e amici di diversa estrazione, che magari si conoscevano poco, si è stabilita un’atmosfera di grande cordialità e simpatia in cui Pippo è stato anche al centro. Una giornata piacevole che mi ha riconciliato con i miei tre volte trenta».

Le voci sulle malattie

Secondo Valeria Marini «Pippo è sempre Pippo. L’ho trovato bene, meglio dell’ultima volta che l’ho visto. Sono sicura che tornerà in ottima forma. Venerdì sera era proprio sereno, psicologicamente molto tranquillo». Lo scorso maggio erano circolate voci che parlavano di terribili malattie, ricoveri in ospedale, problemi cardiaci. Tutto smentito all’Ansa: «Sto benissimo». Vera invece la questione dei problemi al ginocchio che gli impediscono di camminare bene. A marzo Michele Guardì, ospite di Mara Venier a Domenica In, gli aveva proposto una rubrica da curare nel programma I fatti vostri. «Possiamo pensarci», è stata la risposta.

