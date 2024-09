Val di Cecina, trovato il corpo di una donna tra le sterpaglie: «È la turista tedesca portata via dalla piena». Nessuna traccia del nipotino di 5 mesi

I Vigili del Fuoco hanno recuperato questo pomeriggio il cadavere di una donna nelle campagne attorno a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. Si ipotizza che possa trattarsi del cadavere della turista tedesca dispersa dalla scorsa settimana in seguito all’onda di piena che aveva colpito la zona. Con lei era finito disperso pure il nipotino di 5 mesi, di cui non vi sono tuttora notizie. Secondo i soccorritori il ritrovamento del corpo sarebbe perfettamente compatibile con la dinamica della corrente della piena che ha allagato 22 ettari di campagna tra i comuni di Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo. L’identificazione del corpo deve tuttavia ancora essere fatta. A scorgerlo tra la vegetazione era stato nel primo pomeriggio un operatore di mezzi pesanti impegnato nella rimozione di detriti e cumuli vegetali. I Vigili del Fuoco fanno sapere che al momento «le condizioni del corpo non consentono un’identificazione certa». Proseguono intanto le ricerche per cercare di individuare il nipotino di 5 mesi, ricerche che si concentreranno probabilmente ora nelle vicinanze dell’area in cui è stato rinvenuto il primo corpo. I genitori del piccolo ed il nonno erano riusciti a salvarsi dall’onda di piena salendo sul tetto della casa di Montecatini dove si trovavano.

