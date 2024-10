Chi è Zhang, la star dei social che omaggia i treni (e Marco Mengoni) – Il video

Spopola sui social, tanto da essere ripreso dal popolarissimo programma Striscia la notizia su Canale 5. «Se questa è l’ultima canzone e poi la luna esploderà», è «Due Vite» di Marco Mengoni a rendere celebre Zhang Keren sul web. Non perché sia una performance particolarmente indimenticabile, ma per il sorriso di questo uomo di mezza età e per la curiosa ambientazione dei suoi video: i binari della Stazione Centrale di Prato.

La performance virale e la spiegazione di Zhang

«Ha scelto la stazione ferroviaria come… banchina di prova». Su Striscia il personaggio è introdotto con questo gioco di parole. Poi il ritornello celebre di quello che Zhang stesso definisce Maestro Marco Mengoni, cantato a squarciagola e con un sorriso da orecchio a orecchio al passaggio del regionale per Viareggio. Con tanto di strombazzata del macchinista, che saluta il simpatico signore sulla banchina. Un’interpretazione «non da FM, ma da FS», continua Striscia. «Se non vi piace la canzone, potete sempre cambiare stazione».

@zhangkeren1 Zhang Keren ha registrato il treno per Viareggio alla Stazione Centrale di Prato Il macchinista mi ha salutato per la prima volta, grazie ho cantato "Due Vite" del Maestro Marco Mengoni, grazie! 张可人在普拉托中心火车站,记录下了去往Viareggio的火车,第一次火车司机给我的一个问候,谢谢!我唱Maestro Marco Mengoni的《Due Vite》,谢谢! ♬ 原创音乐 – Zhangkeren

Da Canale 5, il mondo social si precipita sulle sue pagine. In particolare quella TikTok, dove il video mandato in onda riceve oltre 7 milioni di visualizzazioni. «Ormai pure il capotreno è fan», dice un commento. A cui si accodano molti altri: «Resta sempre così Zhang. La tua semplicità mi mette sempre allegria!». L’improvvisa popolarità ha spinto lo stesso protagonista dei video a intervenire sulla questione su Instagram con un altro video in cui spiega direttamente a Canale 5 la sua attività. «Io non capisco molto bene la lingua italiana», esordisce con il suo immancabile sorriso. «La cosa principale per me no è cantare, ma fare video. Semplicemente mi piace cantare. Non conosco bene do-re-mi-fa-sol-la-si-do, non ho mai studiato musica, non ho mai avuto un maestro che me la insegnasse». E allora perché quei video? «L’ho imparato da solo, gioco con tutti per portare felicità». E poi il saluto: «Ciao ciao». L’intento, visti i commenti estasiati dei nuovi fan, sembra perfettamente riuscito.

