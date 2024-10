Las Vegas, spunta una marionetta di Trump nuda e alta 13 metri: è un’installazione artistica che girerà gli Usa – La foto

Una marionetta di Donald Trump alta più di 13 metri è stata eretta in un campo accanto all’Interstate 15 a nord di Las Vegas il 28 settembre. L’installazione, che rappresenta nudo l’ex presidente degli Stati Uniti e ora candidato alle presidenziali 2024, è un’opera artistica. Come riporta The Independent che cita la testata The Wrap, secondo gli autori non ancora identificati è una «dichiarazione audace sulla trasparenza, la vulnerabilità e la personalità pubblica delle figure politiche». La statua ritrae Trump accigliato e con le braccia aperte e collegate a una piattaforma con dei fili tesi come se fosse una marionetta. L’opera è fatta di armature metalliche ricoperte di schiuma e pesa circa 3mila chili. L’installazione dovrebbe spostarsi in diverse località degli Stati Uniti.

