Riesumata la salma di Amedeo Matacena: sul suo loculo nessun nome e solo dei fiori finti. Era nella cappella dell’annunciatrice Rai Alessandra Canale

Questa mattina, 1° ottobre, è stata riesumata la salma di Amedeo Matacena, l’ex parlamentare di Forza Italia, morto da latitante a Dubai il 16 settembre 2022. Il suo corpo era stato seppellito nel cimitero di via Cadorna, nella parte alta di Minturno (Latina). Come scrive Repubblica, i resti erano conservati in una cappella, ma non c’era alcuna lapide con il suo nome. In un angolo c’erano solo dei fiori finti e la bara aveva ancora i sigilli del consolato di Dubai. Matacena scappava dalla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa rimediata nel processo Olimpia e morì, secondo quanto venne stabilito allora, per infarto del miocardio. Ma la procura di Reggio Calabria ha avanzato nuovi dubbi sul suo decesso e per questo ha aperto un fascicolo in cui risulta indagata per omicidio l’ultima moglie di Matacena, Maria Pia Tropepi. Per gli investigatori la donna potrebbe aver avvelenato il marito e la madre di lui Raffaella De Carolis: morta il 18 giugno 2022.

La sepoltura anonima

La sepoltura di Matacena era quindi totalmente anonima. Secondo alcuni affinché non diventasse meta di curiosi. I resti dell’ex latitante erano conservati nel loculo della famiglia dell’attrice e conduttrice televisiva Alessandra Canale, ex compagna dell’azzurro e madre del figlio Amedeo. Il feretro è stato quindi trasportato a Roma su un furgone dell’agenzia funebre Vento che era accompagnato da una scorta armata della polizia locale. Durante la riesumazione erano infatti presenti, oltre agli addetti, il comandante della Municipale, Alessandro Valerio, il suo vice e due agenti. I resti verranno sottoposti ad autopsia dall’istituto di medicina legale della Sapienza, al Verano, alle 15. De Carolis è stata estumulata a Reggio Calabria e sempre oggi verrà sottoposta ad autopsia.

