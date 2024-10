Salerno, sparatoria al mercato ittico: due morti

Una sparatoria si è verificata stamattina primo ottobre al mercato ittico di Salerno. Due persone sono morte: l’autore si è costituito. Secondo una prima ricostruzione si tratta di un uomo di 72 anni, che ha sparato a due uomini, un 58enne e un 48enne. Il primo è deceduto sul colpo, l’altro in ospedale. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. Il responsabile del duplice omicidio ha consegnato l’arma utilizzata presso la Stazione Carabinieri di Mercatello. Al momento non si conoscono i motivi che hanno spinto l’uomo, proprietario di un’attività commerciale in città, a fare fuoco. Da quanto si apprende pare che l’autore del duplice omicidio sia gravemente malato. In passato avrebbe avuto degli screzi in quanto sarebbe stato accusato di aver sottratto una cassetta del pesce. Movente che oggi avrebbe generato la vendetta, culminata nel duplice omicidio.

