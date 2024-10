Attentato a Tel Aviv: sparatoria a Jaffa, ci sono vittime – Il video

È sera e l’Aula di Palazzo Marino sta discutendo un emendamento presentato dalle consigliere comunali del Partito democratico Angelica Vasile e Diana De Marchi. Vogliono modificare il regolamento della commissione Paesaggio, portando il numero di quote rosa da sei a sette, su un un totale di 15 membri. Prende parola Deborah Giovanati, consigliera del Comune di Milano, passata qualche mese fa dal gruppo della Lega in quello di Forza Italia. «Voglio la garanzia che quei sette componenti siano donne. Per me, in questo momento, l’unico modo per averne la certezza è che siano mamme. Per cui io chiedo che le sette donne della commissione siano mamme». È polemica.

Il biasimo di Sala: «Ritorno al Medioevo»

Tra le proteste dei consiglieri di centrosinistra, che in Comune costituiscono la maggioranza, Giovanati incalza: «Ma che cosa sono le donne? Non esistono più, possiamo essere un giorno una cosa e un giorno un’altra, liberateci dalle categorie maschile e femminile». Riducendo in sintesi il pensiero della consigliera, una persona può essere definita donna, con certezza, solo se ha affrontato una maternità: «Lì non c’è alcun dubbio». Il biasimo per quanto detto la sera del 30 settembre è diffuso. Lo stesso sindaco interviene sulla vicenda: «Mi sembra una affermazione da ritorno al Medioevo», afferma Beppe Sala, a margine della presentazione del bilancio di genere del Comune di Milano. «Quando l’ho letta mi sono chiesto: quindi io che sono un uomo e non ho potuto avere figli per motivi di salute, mi devo sentire meno uomo? Se cominciamo a fare questi ragionamenti… è veramente il peggio che si possa fare. Siamo ancora molto lontani dalla parità».