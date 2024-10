Israele entra in Libano: «Operazioni mirate e limitate nel sud». Bombardati siti di Hezbollah, colpito anche campo profughi palestinese

Operazioni «mirate, limitate e localizzate nel Libano meridionale», così l’Idf su Telegram definisce l’offensiva dell’esercito israeliano iniziata ieri, 30 settembre, in Libano. Le truppe che hanno varcato il confine con il Paese dei cedri hanno l’obiettivo di smantellare la struttura militare costruita dalla milizia sciita di Hezbollah. Le operazioni sono guidate dalla 98ma Divisione dell’esercito israeliano supportata dalla marina e dall’artiglieria. Già 13 sarebbero i morti in seguito a un attacco di Tel Aviv a un edificio nel campo di rifugiati palestinesi di Ain El-Hilweh vicino a Sidone, nel sud del Libano. Ma l’aviazione israeliana, riferisce L’Orient-Le Jour, ha anche lanciato dei droni contro la casa di Mounir Maqdah, leader delle Brigate dei Martiri di al-Aqsa, il braccio armato di Fatah.

Le operazioni nel sud

L’offensiva è stata preparata negli ultimi mesi e Gaza è stata una prima “palestra” per i soldati israeliani che lì, scrive in una nota l’Idf, «hanno acquisito competenze ed esperienza operativa». Per questo le truppe che erano state impiegate nella Striscia sono state dislocate al nord. «Nelle ultime settimane, i soldati della 98ma Divisione, inclusi i soldati dei Paracadutisti, del Commando e della 7ma Brigata, si sono preparati per operazioni mirate, limitate e localizzate nel Libano meridionale, che sono iniziate ieri sera (lunedì). In queste settimane sono stati approvati i piani e i soldati si sono addestrati nell’arena settentrionale», sottolinea l’Idf nel suo comunicato. Gli obiettivi dichiarati sono gli «impianti di produzione di armi e gli armamenti» di Hezbollah che per l’Idf sono stati «intenzionalmente» incorporati «sotto i centri abitati civili di Beirut, usando la popolazione civile come scudo umano per le sue attività terroristiche». L’offensiva ha come fine ultimo quello di «degradare le sue capacità militari in Libano, al fine di ripristinare la sicurezza per i cittadini dello Stato di Israele».

Gli attacchi

Proprio ieri c’è stato il primo attacco nel centro di Beirut, capitale libanese. Ma gli attacchi delle forze israeliane hanno interessato soprattutto l’area meridionale del Paese. Gli aerei israeliani, scrive L’Orient-Le Jour, hanno effettuato un attacco con droni nel sud del Libano contro la casa di Mounir Maqdah, leader delle Brigate dei Martiri di al-Aqsa, il braccio armato di Fatah. Tel Aviv, riporta Reuters, ha inoltre colpito un edificio nel campo di rifugiati palestinesi di Ain El-Hilweh vicino a Sidone. L’obiettivo era l’eliminazione di Mounir Maqdah, comandante delle Brigate dei martiri di Al-Aqsa. Non ci sono conferme al momento sulla sua morte. Il campo dove sorge l’edificio centrato è il più grande di quello che accolgono rifugiati palestinesi nel Paese. Qui sono almeno 13 i morti per la Cnn. Altre 10 vittime sono state registrate dopo un bombardamento israeliano su una casa nel villaggio di Daoudiya, nel sud del Libano. Tutte, sostiene Al Jazeera, farebbero parte della stessa famiglia.

Usa: «Israele ha il diritto di difendersi»

Un portavoce del consiglio alla Sicurezza nazionale americano, citato dai media Usa, riferisce che le operazioni «limitate» dell’esercito israeliano che puntano a «distruggere l’infrastruttura di Hezbollah che potrebbe essere utilizzata per minacciare i cittadini israeliani» sono «in linea con il diritto di Israele di difendere i propri cittadini e di riportare i civili nelle loro case in sicurezza». Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso ieri preoccupazione per l’offensiva in corso e ha rinnovato l’appello per il cessate il fuoco. Ma il sostegno americano non viene meno e Washington ha inviato un’altra portaerei, oltre alla Lincoln, nell’area.

La risposta di Hezbollah

Il vice del defunto Hassan Nasrallah, eliminato venerdì 27 settembre, Naim Qassem si diceva pronto all’entrata israeliana in Libano. E la risposta del Partito di Dio non si è fatta attendere. Con l’offensiva di Tel Aviv sono stati lanciati almeno 10 missili contro Israele: alcuni sono stati intercettati, mentre altri sono caduti.

Meloni: «Urge de-esclation»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta seguendo lo sviluppo del confronto tra Israele e Hezbollah. Nella notte annunciava che era «in contatto costante con i ministri della Difesa e degli Esteri. La protezione dei civili resta la priorità così come garantire la sicurezza dei militari del contingente italiano Unifil presenti nel sud». L’impegno italiano in Medio Oriente per arrivare a una soluzione del conflitto prosegue: «L’Italia continuerà a lavorare con i suoi alleati per la stabilizzazione del confine tra Israele e Libano e il ritorno degli sfollati alle proprie case. Una de-escalation a livello regionale è urgente e necessaria e l’Italia continuerà a fare la sua parte anche in qualità di presidente del G7».

In copertina: EPA/ATEF SAFADI I Artiglieria israeliana colpisce dei villaggi nel sud del Libano, 30 settembre 2024.

