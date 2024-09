Israele pronto a lanciare l’incursione di terra in Libano: «Ha già informato gli Usa». La Germania invia un jet per evacuare civili e diplomatici

Israele si prepara a lanciare un’incursione di terra in Libano per tentare di capitalizzare sui risultati militari degli ultimi giorni e smantellare le capacità belliche di Hezbollah. Un’operazione di terra «limitata» imminente, secondo quanto lo Stato ebraico avrebbe riferito agli Usa. A riportarlo citando una fonte di governo americana è il Washington Post. L’operazione militare sarebbe più piccola ed agile rispetto a quella condotta nell’ultima guerra contro Hezbollah del 2006, e si concentrerebbe sull’obiettivo di fare piazza pulita delle infrastrutture della milizia nelle aree limitrofe al confine, così da consentire il ritorno nelle proprie case delle decine di migliaia di civili israeliana evacuati da un anno dal nord del Paese. Stamattina il Wall Street Journal aveva scritto che piccole incursioni di carattere esplorativo erano in realtà già cominciate, in particolare nei tunnel usati da Hezbollah lungo il confine.

Corsa contro il tempo per l’evacuazione degli occidentali

I governi occidentali considerano evidentemente concreto lo scenario descritto dal Washington Post, se è vero che nelle scorse ore il governo tedesco ha inviato un aereo dell’aeronautica militare in Libano per evacuare parte del personale dell’ambasciata di Beirut insieme con i familiari, nonché i dipendenti di altre organizzazioni tedesche, con le loro famiglie, e alcuni connazionali con problemi di salute. Anche l’ambasciata Usa a Beirut ha affermato su X che sta collaborando con le compagnie aeree per «soddisfare la richiesta dei cittadini statunitensi di lasciare il Libano». Che evidentemente supera la disponibilità di voli: l’ambasciata ha specificato infatti che fornirà voli aggiuntivi con posti a sedere acquistabili, esportando al contempo i cittadini a lasciare il Paese «finché sono ancora disponibili

opzioni commerciali». Come a dire che presto tutto ciò potrebbe non essere più garantito. Intano secondo il quotidiano libanese L’Orient Le Jour un raid israeliano avrebbe colpito per la prima volta dall’inizio della guerra il villaggio di Ainata al Arz, nel nord del Libano, tra i distretti di Bsharre e Baalbeck.

