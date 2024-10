Atp Pechino, trionfo Vavassori-Bolelli nel doppio. E ora le Atp Finals sono più vicine

Si terrà sabato 12 ottobre il taglio del nastro ufficiale della nuova linea blu della metropolitana a Milano. Le prime sei stazioni della M4 – da Linate Aeroporto a Dateo – sono state inaugurate nel settembre 2022, mentre lo scorso anno è toccato alle fermate di Tricolore e San Babila, che hanno permesso di collegare la metro blu con la M1, la prima linea della metropolitana costruita a Milano negli anni Sessanta. «L’apertura della nuova metropolitana segna un passo fondamentale in avanti per la nostra città, nell’ottica di una mobilità più moderna e sostenibile», ha commentato Arianna Censi, assessora alla Mobilità.

Il percorso della linea M4

Il percorso della nuova metropolitana M4 a Milano

Una volta che anche le nuove fermate saranno operative, la nuova linea blu conterà complessivamente su 21 stazioni e un tracciato di circa 15 chilometri. La metropolitana percorrerà in gran parte a sud del centro di Milano e collegherà i due capolinea di San Cristoforo, in periferia a sud-ovest, e l’aeroporto di Linate, a sud-est. La M4 sarà collegata alla linea rossa nella stazione di San Babila, alla linea verde a Sant’Ambrogio e alla linea gialla a Missori-Sforza Policlinico. Tre stazioni della linea blu – Forlanini Fs, Dateo e San Cristoforo – saranno collegate direttamente con il passante ferroviario, mentre non ci sarà alcun collegamento con le stazioni della metropolitana M5.

Caratteristiche e curiosità della Metro Blu Milano

Il principale vantaggio introdotto dalla linea blu è la possibilità di raggiungere l’aeroporto di Milano-Linate direttamente in metropolitana. Fino a pochi anni fa, infatti, lo scalo era raggiungibile con i mezzi pubblici esclusivamente tramite autobus e passante ferroviario. Le caratteristiche tecniche della M4 sono tutto sommato identiche a quelle della M5. I treni – 47 in tutto – saranno a guida completamente automatica e le porte di banchina si apriranno solo all’arrivo dei convogli e in corrispondenza delle porte.

I treni, una volta a regime, passeranno ogni 90 secondi, riducibili fino a 75 in caso di necessità. La nuova linea garantirà una portata oraria di circa 24-28mila passeggeri per ogni direzione di marcia e le banchine saranno lunghe 50 metri, meno della metà rispetto ai 110 metri delle prime tre linee della metropolitana. La linea è interamente sotterranea ad eccezione del tratto terminale, quello che collega il capolinea di San Cristoforo al deposito Atm situato a ridosso del confine tra Milano e Buccinasco. La stazione di Dateo, inaugurata nel 2023, è la più profonda della rete metropolitana milanese, situata a 32 metri sotto il livello della strada.

Dieci anni di lavori e il “sorpasso” della M5

Nei piani originali, la linea M4 avrebbe dovuto inaugurare le prime tre stazioni appena in tempo per Expo 2015. I lavori veri e propri iniziarono nel 2012 ma quella prima scadenza non fu neanche lontanamente rispettata, principalmente a causa di dissidi tra le imprese di costruzione e il Comune, ritrovamenti archeologici e complicazioni burocratiche. L’ex sindaco Giuliano Pisapia, alla guida del capoluogo lombardo dal 2011 al 2016, spostò quindi la data prevista per il termine dei lavori prima al 2017 e poi al 2018, ma nemmeno quella scadenza fu rispettata. Nel 2019 fu finalmente calato in galleria il primo convoglio della M4 alla stazione di Linate Aeroporto, con le prime sei stazioni che furono aperte a fine 2022, seguite l’anno successivo dalle fermate di Tricolore e San Babila. L’accumularsi di tutti questi ritardi ha fatto sì che la linea M5, di colore lilla, sia stata inaugurata prima della M4, nonostante la fase di progettazione fosse iniziata in realtà in un momento successivo.

Le possibili estensioni della linea M4

Prima ancora che la linea metropolitana blu fosse completata si è iniziato a discutere della possibilità di portare la M4 oltre gli attuali capolinea. Una delle due estensioni è già stata approvata e finanziata. Si tratta del tracciato che collegherà l’aeroporto di Linate fino al comune di Segrate con due nuove stazioni: Idroscalo-San Felice e Segrate Porta Est (che diventerà il nuovo capolinea). Il 30 marzo 2022 il ministero dei Trasporti ha annunciato un finanziamento di 420 milioni di euro per realizzare il prolungamento e si stima che l’inaugurazione delle due nuove stazioni avverrà nel 2028. L’altra possibile estensione della linea è invece ancora in fase di studio e riguarda l’ipotesi di prolungare M4 fino al comune di Buccinasco, nella periferia sud-ovest di Milano.

L’inaugurazione dell’M4, data ed eventi a Milano

L’inaugurazione della linea M4 si terrà sabato 12 ottobre con una serie di eventi, spettacoli e appuntamenti culturali nei quartieri della città situati in corrispondenza di una delle fermate della nuova metropolitana. Alle stazioni di Coni Zugna, California, Bolivar, Gelsomini e Segneri ci saranno giochi, eventi e attività sportive, mentre nei mezzanini delle stazioni di San Babila e San Cristoforo ci saranno le esibizioni dal vivo di oltre 40 artisti e band. Una vera e propria giornata di festa, che si concluderà alla sera con un programma di eventi a tutta la città: quattordici luoghi di cultura (teatri, cinema e altri spazi culturali) offriranno ai cittadini la possibilità di usufruire di un ingresso gratuito per alcuni degli spettacoli in programma.

Operai festeggiano dopo che la talpa ha rotto l’ultimo frammento della galleria della M4 di Milano alla stazione Solari. Milano 9 Settembre 2020. ANSA / MATTEO BAZZI

In copertina: Un vagone della metropolitana M4 a Milano (ANSA/Mourad Balti Touati)