Sinner-Alcaraz, di nuovo polemica sul numero di partite. Lo spagnolo: «Sono troppe, molti giocatori sono d’accordo con me»

Non una replica diretta, ma l’erede di Nadal rimarca ancora la sua distanza dal pensiero dell’altoatesino, che sostiene: «Possiamo scegliere i tornei, non dobbiamo giocare per forza»

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono, attualmente, i tennisti più forti del circuito Atp, e ciò rischia di distorcere le loro dichiarazioni sotto la prospettiva della rivalità. Ma le affermazioni dei due sulla quantità di partite nel calendario stagionale, continuano a muoversi in senso opposto, tanto da sembrare l’una la replica dell’altra. L’ultimo a intervenire sulla questione è lo spagnolo, che ribadisce: «Ho visto e ho sentito molti giocatori lamentarsi del programma, anche del calendario». È una risposta a Sinner, che aveva derubricato la vicenda con un «possiamo scegliere i tornei, non dobbiamo giocare per forza»? Alcaraz si smarca: «Sto parlando per me, il programma è stato così serrato dalla prima settimana di gennaio fino all’ultima di novembre. Dobbiamo parlarne tra di noi e dobbiamo fare qualcosa al riguardo».

Leggi anche: