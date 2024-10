Giancarlo Magalli condannato per gli insulti ad Adriana Volpe

Rita Pavone è stata lontana dalle scene per 7 anni. A causa di un problema al cuore e di una operazione all’aorta. Ora ne ha quasi ottanta e festeggia i 70 di palcoscenico in tour. In un’intervista a La Stampa spiega la prima svolta della sua carriera: «Negli anni 60, quando lasciai Rca che mi voleva per sempre legata all’immagine degli esordi, il pallone e il ballo del mattone. Io volevo interpretare Cuore, dicevano che mi sarei giocata la simpatia dei ragazzi. Fu prima in classifica per 15 settimane. Le case discografiche sono pigre e, se non ti imponi, ti fanno fare la stessa cosa per tutta la vita. Mai accontentarsi».

La censura

Poi ricorda la volta che fu censurata: «Avevo scoperto di saper scrivere. Nel 1989, stanca di cantare cose che non sentivo, feci il concept album Gemma e le altre: il mondo femminile in tutte le sue sfaccettature. Gemma in particolare era un amore tra donne: ai tempi innominabile. E infatti la Rai la bandì». A scuola, dice, «in seconda fui bocciata in condotta: avevo una maestra che mi detestava e una compagna – di una famiglia importante – che non perdeva occasione di prendermi in giro per i capelli, la statura, le lentiggini, qualunque cosa. Una volta esagerò e le diedi un pugno. Ma in fondo fu un bene: la nuova maestra era deliziosa. E dopo tutti iniziarono a guardarmi in un altro modo». Dice di non aver «mai avuto problemi di autostima. Mi piaccio e sono sempre stata orgogliosa di me stessa. Non ero bella secondo i canoni correnti (le maggiorate), ma sempre avuto bei ragazzi».

L’amore con Teddy Reno

Poi c’è il suo amore con Teddy Reno: «Papà non poteva vederlo: per via della differenza d’età, non per la fama di tombeur de femmes. Era diventato il mio manager, eravamo sempre insieme, in ogni città aveva una ragazza diversa. Però parlavamo tanto e ci capivamo, ridevamo e stavamo bene insieme. Quando scoppiò l’amore (primo bacio durante un volo per il Brasile), fu a lungo platonico: ero ragazza d’altri tempi, mai prima del matrimonio. Così abbiamo aspettato per anni, finché la sua unione messicana non è stata annullata. In Italia ci siamo sposati civilmente quando è arrivato il divorzio».

Il marito

Invece la settimana scorsa a Verissimo suo marito, 96 anni e 56 di vita insieme, le ha mandato una lettera d’amore che ha fatto piangere tutti. «Nulla che non sapessi e che non ci siamo già reciprocamente detti un’infinità di volte. Ma è stata una sorpresa che non mi aspettavo. E risentirselo dire è sempre una grande emozione».