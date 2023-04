La gioia di Giancarlo Magalli dopo il tumore: «È fatta! Sono guarito»

«La guarigione ormai è andata, è fatta!». Festeggia così Giancarlo Magalli ospite di Da noi a ruota libera su Rai1 dopo il linfoma che lo ha colpito e che lo ha portato lontano dal piccolo schermo per diversi tempo. Il conduttore ha parlato della sua esperienza personale ma anche della sua lunga carriera e delle prospettive di lavoro che ora il suo ritrovato stato di salute potrà consentirgli: «La guarigione la diamo per certa», ha detto alla conduttrice Francesca Fialdini. «E quindi ora potrei tornare in tv nel ruolo Lazzaro, vediamo», ha scherzato il presentatore. A metà gennaio Magalli aveva raccontato per la prima volta in un’intervista rilasciata a Verissimo su Canale 5 di aver avuto un tumore alla milza. «Mi hanno spiegato che la terapia si fa in qualche mese. Si fa la chemioterapia e in effetti ora il tumore è scomparso. Ma i sette mesi precedenti sono stati durissimi: ricoveri a casa e fuori casa», aveva spiegato il conduttore. «Ogni giorno tre iniezioni e otto pasticche. Ho passato tanto tempo a letto. Alle mie due figlie i medici hanno detto: se si cura, guarisce; se non si cura in due mesi muore. A me lo hanno tenuto nascosto. Loro erano terrorizzate». Oggi per Magalli il peggio sembra essere passato e si dichiara pronto a tornare in tv per un nuovo progetto: «C’è voluto un po’ ma siamo qui».

