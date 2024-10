Napoli, la chiesa medievale scoperta in centro grazie agli scavi clandestini

Homer Simpson brinda bevendo un bicchiere di spumante davanti alla tomba di Israele, il cui anno di morte è inequivocabile: 2024. L’immagine che ritrae la scena viene condivisa per sostenere che i Simpson abbiano previsto la fine dello Stato di Israele. Tuttavia, la scena non è mai andata in onda. Si tratta di un’immagine generata digitalmente.

Per chi ha fretta:

Circola un’immagine in cui Homer Simpson brinda bevendo spumante davanti alla tomba dello Stato di Israele.

L’immagine viene usata per sostenere che i Simpson abbiamo previsto la fine di Israele nel 2024.

La scena non è mai andata in onda, in nessuna puntata dei Simpson.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

ISRAELE SOTTO ATTACCO!

Chi è causa del suo mal pianga se stesso! [Canto XXIX dell’Inferno di Dante Alighieri] Vediamo se i Simpson l’hanno beccata anche stavolta? A DESTRA I russi prendono UGLEDAR,nella regione di Donetsk,dopo una lunga battaglia durata un anno,ed anche i giornali della propaganda cominciano ad ammettere,che la situazione per l’Ucraina,si fa sempre più triste…

Homer Simpson e la morte di Israele

L’immagine che si sostiene sia stata tratta da una puntata dei Simpson mostra diversi segni di contraffazione. Il più evidente è la bandiera di Israele, palesemente un’emoji incollata e non parte del disegno originale. Discorso simile per le incisioni sulla lapide, che dall’aspetto sembrano semplici scritte aggiunte digitalmente senza curarsi di aggiungere ombre o dettagli. Infine, come notano i colleghi di Facta, sulla bottiglia di vino appare la scritta «Meter», e da essa si può risalire alla pagina che ha per prima condiviso questa versione dell’immagine: Fuck Israel Meter, dove si trovano altri watermark simili.

Parlare di versioni è d’obbligo, dato che la stessa immagine, differente solo in alcuni dettagli da quella oggetto di verifica, era già stata condivisa. A morire, in quel caso, non era lo Stato di Israele, ma il presidente della Francia Emmanuel Macron.

A confermare di quanto si può verificare dalle immagini stesse, c’è il commento di Antonia Coffman, consulente esecutiva della serie tv The Simpsons a Facta. Alla testata ha spiegato che nessuna scena nella serie mostra Homer fare quanto si vede nelle immagini diffuse online.

Conclusioni

Si sostiene che i Simpson abbiano previsto la morte dello Stato di Israele nel 2024. Tuttavia, il presunto frame che viene usato come prova non è mai andato in onda, trattandosi di un’immagine generata digitalmente.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.